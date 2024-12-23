Врачи из Уфы назвали безопасную норму алкоголя

Для мужчина эта норма может быть в три раза больше: за день можно выпить 30 миллилитров этанола или 21 порцию в неделю, если обязательно придерживаться двух трезвых дней. Для женщин этот показатель составляет не более двух порций в сутки или 14 порций в неделю.