Врачи из Уфы назвали безопасную норму алкоголя

Названа безопасная норма алкоголя, которую можно выпить без вреда для здоровья. Как рассказали в Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, общепризнанной безопасной порцией является 10 миллилитров этанола.
Для мужчина эта норма может быть в три раза больше: за день можно выпить 30 миллилитров этанола или 21 порцию в неделю, если обязательно придерживаться двух трезвых дней. Для женщин этот показатель составляет не более двух порций в сутки или 14 порций в неделю.
Уфимские медики раскрыли и формулу, по которой легко можно вычислить количество выпитого спиртного. На бутылке алкоголя необходимо найти объемные проценты, их нужно умножить на количество выпитого и разделить на 100. Полученное число — это чистый этанол.
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