Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи из Уфы назвали безопасную норму алкоголя

Уфимские эксперты объяснили, как рассчитать свою норму алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

Названа безопасная норма алкоголя, которую можно выпить без вреда для здоровья. Как рассказали в Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе, общепризнанной безопасной порцией является 10 миллилитров этанола.

Для мужчина эта норма может быть в три раза больше: за день можно выпить 30 миллилитров этанола или 21 порцию в неделю, если обязательно придерживаться двух трезвых дней. Для женщин этот показатель составляет не более двух порций в сутки или 14 порций в неделю.

Уфимские медики раскрыли и формулу, по которой легко можно вычислить количество выпитого спиртного. На бутылке алкоголя необходимо найти объемные проценты, их нужно умножить на количество выпитого и разделить на 100. Полученное число — это чистый этанол.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.