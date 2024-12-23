На Кубани неизвестные разгромили кладбище

Сведения о разрушенных надгробиях появились в социальных сетях, где очевидцы опубликовали видео с кадрами, запечатлевшими хаос на кладбище. На роликах видно, что в некоторых местах повалены стелы и повреждены ограды могил, включая как новые захоронения, так и более старые участки.



В полиции подтвердили регистрацию материала по этому факту.



«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили представители ведомства.



Пользователи социальных сетей разделились во мнениях относительно причин произошедшего. Одни предполагают, что надгробия могли быть повреждены из-за сильного ветра, в то время как другие убеждены, что это дело рук вандалов.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в начале ноября подобный инцидент произошел в Тихорецком районе. Тогда на кладбище станицы Архангельской вандал повредил более 50 памятников. Подозреваемый, ранее судимый местный житель, был задержан и привлечен к ответственности.



На данный момент в Апшеронске ожидают результатов проверки, чтобы установить истинную причину случившегося.