В Перу полицейский в костюме Гринча помог задержать наркоторговцев

Видео с задержанием МВД Перу опубликовало в соцсети X. В ведомстве уточнили, что был изъят большой объем марихуаны. На кадрах показано, как сотрудник полиции, переодетый в Гринча, выламывает кувалдой дверной замок, а затем вместе с коллегами задерживает несколько наркоторговцев.