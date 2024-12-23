В Перу полицейский в костюме Гринча помог задержать наркоторговцев

Видео с задержанием МВД Перу опубликовало в соцсети X. В ведомстве уточнили, что был изъят большой объем марихуаны. На кадрах показано, как сотрудник полиции, переодетый в Гринча, выламывает кувалдой дверной замок, а затем вместе с коллегами задерживает несколько наркоторговцев.
«В рамках быстрой операции Зеленый отряд (спецподразделение, борющееся в основном с кражами и продажей наркотиков.— “Ъ”) переодел одного из своих агентов в Гринча, чтобы поймать с поличным торговцев наркотиков», — говорится в пресс-релизе, опубликованном МВД.
Полицейские в Перу неоднократно использовали костюмы вымышленных персонажей во время операций. Во время Хэллоуина в октябре полицейские оделись как герои комиксов Росомаха и Дэдпул и в таком виде задерживали наркоторговцев.