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«Взяла кредиты на свекровь, мужа и подругу без их ведома». Могилевчанке грозит до 10 лет из-за взятых кредитов на родных без их ведома

Могилевчанка взяла кредиты на 45 тысяч на свекровь, мужа и подругу без их ведома.

Источник: Комсомольская правда

Могилевчанка взяла кредиты на 45 тысяч на свекровь, мужа и подругу без их ведома. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

В сообщении сказано, что в милицию обратилась 60-летняя жительница Могилевского района, которая получилась от банка письмо с требованием погасить кредиты, которые не брала. Выяснилось, что займы на имя пенсионерки оформила ее невестка. В милиции уточнили, что, приезжая в гости к родственнице, 24-летняя жительница Могилева с ее телефона связывалась с представителем банка, называла ему паспортные данные свекрови, а также смс-коды.

«Подобным способом женщина взяла четыре онлайн-кредита на своего мужа и еще один на подругу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что общий ущерб составил около 45 тысяч рублей. Следователи завели уголовные дела. Говорится, что за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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