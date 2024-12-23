«Взяла кредиты на свекровь, мужа и подругу без их ведома». Могилевчанке грозит до 10 лет из-за взятых кредитов на родных без их ведома

В сообщении сказано, что в милицию обратилась 60-летняя жительница Могилевского района, которая получилась от банка письмо с требованием погасить кредиты, которые не брала. Выяснилось, что займы на имя пенсионерки оформила ее невестка. В милиции уточнили, что, приезжая в гости к родственнице, 24-летняя жительница Могилева с ее телефона связывалась с представителем банка, называла ему паспортные данные свекрови, а также смс-коды.