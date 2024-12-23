Женщина-водитель автомобиля Volkswagen врезалась в маршрутку в Минске

Согласно предварительным данным, 23 декабря, в понедельник, примерно в 08.30 43-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Асаналиева. Неподалеку от дома № 2/1 в момент поворота налево во двор дома водитель не пропустила маршрутку Mercedes, которая ехала во встречном направлении, и допустила столкновение. В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.