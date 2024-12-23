Женщина-водитель автомобиля Volkswagen врезалась в маршрутку в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 23 декабря, в понедельник, примерно в 08.30 43-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen, ехала по улице Асаналиева. Неподалеку от дома № 2/1 в момент поворота налево во двор дома водитель не пропустила маршрутку Mercedes, которая ехала во встречном направлении, и допустила столкновение. В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
В Минске ДТП случилось с участием маршрутки и автомобиля Volkswagen. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее маршрутка врезалась в автомобиль Ford на улице Максима Богдановича в Минске.
Тем временем ГАИ Минска предупредила водителей про запрет пользоваться каршерингом на 5 лет.
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