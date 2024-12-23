В России вынесен приговор по делу об убийстве семьи из Гомеля, совершенном в 1997 году

Для нападения на эту семью и других граждан фигурант создал организованную преступную группу, куда вошли еще двое мужчин. Далее он разработал план и распределил роли между соучастниками. Заранее приобрел боевое автоматическое огнестрельное оружие — автомат Калашникова модели АКС-47 калибра 7,62 и не менее 16 патронов к нему, нож и автомобиль ГАЗ-2.