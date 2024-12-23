В России вынесен приговор по делу об убийстве семьи из Гомеля, совершенном в 1997 году

Благодаря слаженному сотрудничеству ведомств Беларуси и России в уголовно-правовой сфере привлечен к ответственности мужчина, который более 20 лет назад в составе банды совершил убийство семьи из трех человек с ребенком в Гомеле.
Согласно материалам дела, осенью 1997 года глава семьи перед своей гибелью рассказал преступнику, что участвовал в деятельности финансовой пирамиды и получил доход в различной валюте, а также в виде ювелирных украшений.
Для нападения на эту семью и других граждан фигурант создал организованную преступную группу, куда вошли еще двое мужчин. Далее он разработал план и распределил роли между соучастниками. Заранее приобрел боевое автоматическое огнестрельное оружие — автомат Калашникова модели АКС-47 калибра 7,62 и не менее 16 патронов к нему, нож и автомобиль ГАЗ-2.
Приговором Октябрьского районного суда Краснодара этот человек признан виновным в убийстве, совершенном организованной группой с особой жестокостью, которое было сопряжено с разбоем и бандитизмом. На основании ч.2 ст. 102 УК России обвиняемому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор вступил в законную силу.