Работник лесопилки скончался после удара бревном в Пермском крае

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом инциденте, в котором пострадали два оператора добычи нефти и газа. Мужчин без сознания обнаружили на одном из месторождений Чернушинского округа. Один из них погиб на месте. Расследование было инициировано Ростехнадзором. СУ СКР по Пермскому краю также начало проверку.