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Работник лесопилки скончался после удара бревном в Пермском крае

Бревно соскользнуло с крана.

Источник: Аргументы и факты

Работник лесопильного цеха скончался после удара бревном в Пермском крае, сообщает государственная инспекция труда региона.

Происшествие на одной из лесопилок Октябрьского округа случилось 18 декабря. Подрамщик лесопильного цеха находился на рабочем месте в посёлке Сарс во время подъёма елового баланса (брёвен малого диаметра). В один момент материал соскользнул и упал на мужчину. После удара бревном 61-летний работник цеха скончался.

Предприниматель Рябов направил извещение об инциденте в инспекцию труда Пермского края. После смертельного инцидента ведомство организовало комиссию, которая будет расследовать несчастный случай.

«В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — рассказал заместитель руководителя инспекции Павел Бахтагареев.

Документы и информация, которые соберёт комиссия, также будут направлены в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом инциденте, в котором пострадали два оператора добычи нефти и газа. Мужчин без сознания обнаружили на одном из месторождений Чернушинского округа. Один из них погиб на месте. Расследование было инициировано Ростехнадзором. СУ СКР по Пермскому краю также начало проверку.

несчастный случай