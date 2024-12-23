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Двоих казахстанцев осудили за терроризм

КНБ расследовал эти дела.

Источник: Официальный сайт КНБ РК

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. КНБ Казахстана заявил о завершении судебных процессов в отношении двух граждан страны. Они в 2020—2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

«В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы», — рассказали в комитете.

Первый — житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы — статья 257 Уголовного кодекса.

Второй — житель Атырау, он осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом — статья 260 Уголовного кодекса.

Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу, отметили в КНБ.