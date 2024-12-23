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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Иркутске

Вечером 22 декабря пламя охватило производственное здание на улице Курганской.

Источник: МЧС РФ

Прокуратура Иркутской области проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел вечером 22 декабря на улице Курганской в Иркутске в производственном здании. Напомним, пламя охватило 200 квадратных метров, его тушили 33 специалиста и 11 единиц техники МЧС.

— При наличии оснований будут приняты меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе ведомства КП-Иркутск.

На данный момент неизвестно, что вызвало пожар, это предстоит выяснить дознавателям. Известно, что в результате пожара никто не пострадал, огонь охватил подсобные помещения, технологическое оборудование и сырье для производства.

Ранее КП-Иркутск информировала, что за минувшую неделю на дорогах Иркутской области произошло 38 ДТП. В результате аварий травмы получили 35 взрослых и 10 несовершеннолетних, а три человека погибли.

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