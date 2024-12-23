Под Красноярском водитель погиб в ДТП с грузовиком на встречке

Под Красноярском 25-летний водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с грузовиком на встречке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.
Авария произошла днём 23 декабря на 14-м км дороги «Глубокий обход Красноярска». По данным ГАИ, 25-летний водитель легкового автомобиля Lada Largus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком марки Volvo.
В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте происшествия до приезда медиков.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.