Не убедился в безопасности обгона. В Копыльском районе в ДТП погиб водитель

Сегодня утром на 392-м км дороги Р43 в Копыльском районе 59-летний местный житель на ВАЗ при обгоне не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen, которым управлял 53-летний минчанин. Водитель ВАЗ скончался на месте происшествия.