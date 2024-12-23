Не убедился в безопасности обгона. В Копыльском районе в ДТП погиб водитель

Сегодня утром на 392-м км дороги Р43 в Копыльском районе 59-летний местный житель на ВАЗ при обгоне не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen, которым управлял 53-летний минчанин. Водитель ВАЗ скончался на месте происшествия.
Правоохранители подчеркивают, что обгон — самый опасный из маневров. Выезд на полосу встречного движения всегда связан с определенным риском и требует от водителя точных расчетов. Малейшая ошибка может привести к ДТП.
За 11 месяцев 2024 года в Минской области по указанной причине произошло семь ДТП, где три человека погибли, а еще девять получили травмы различной степени тяжести.