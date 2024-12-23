Кричал, что живы. В Красноярске осудили деда, убившего внучку и правнучку

Добавим, что это не единственный случай убийства, которые за последнее время совершались пожилыми людьми. Так, в августе в Красноярске 66-летний пенсионер устроил скандал из-за электросчетчика, расположенного на лестничной клетке, а затем убил 69-летнего соседа. Подозреваемый вскоре сам пришел в полицию и сдался. Он объяснил свой поступок тем, что сосед якобы «скручивал» показания счетчика. Пострадала и супруга убитого. В СК рассказывали, что между соседями и ранее бывали ссоры. Но дальше словесных перепалок они не заходили. Этот же мужчина пугал прихожан расположенного рядом с домом храма. Была информация, что он — сектант.