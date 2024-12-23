Кричал, что живы. В Красноярске осудили деда, убившего внучку и правнучку

В Красноярске вынесли приговор пенсионеру, который убил собственных внучку и правнучку. По решению суда, его отправили на принудительное лечение. Громкое убийство произошло летом и всколыхнуло весь Красноярск. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.
Тела погибших обнаружил муж.
Всё случилось 7 июня в Красноярске на улице Щорса. 75-летний дедушка потребовал от 29-летней внучки отдать его документы на дачу. Но женщина ответила, что их у нее нет.
Со слов задержанного, внучка не хотела их ему отдавать. Не найдя слов, мужчина взялся за нож и нанес несколько ударов. Следователи насчитали не менее 16. На крик прибежала 2-летняя дочь молодой женщины… Дед забрал и ее жизнь.
После случившегося мужчина устроил в доме погром, сломал сантехнику, из-за чего квартиру затопило горячей водой.
Тела погибших обнаружил муж внучки. Он вызвал полицию. Было возбуждено уголовное об убийстве. Пожилого мужчину задержали, после чего назначили ему комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По её результатам стало понятно, что у мужчины имеется хроническое психическое заболевание, которое не позволяло ему в полной мере осознавать опасность поступка.
«Постановлением суда подсудимому назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированной медицинской организации», — отметила krsk.aif.ru в руководитель пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.
Представитель СК добавила, что когда подсудимого доставили на первоначальный допрос, то в беседе со следователем он говорил, что внучка и правнучка живы.
«Однако в целом допрос проводить было почти невозможно, поскольку пожилой мужчина нес всякий сумбур», — поделилась с krsk.aif.ru Юлия Арбузова.
При этом известно, что семья была благополучной, в поле зрения МВД не попадала. Пожилой мужчина судимостей не имел, на учете не состоял. К родственникам переехал незадолго до трагедии. Своего жилья у него не было — он проживал с сожительницей, однако после её смерти родственники выпроводили пенсионера. Вот внучка и решила его приютить.
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Добавим, что это не единственный случай убийства, которые за последнее время совершались пожилыми людьми. Так, в августе в Красноярске 66-летний пенсионер устроил скандал из-за электросчетчика, расположенного на лестничной клетке, а затем убил 69-летнего соседа. Подозреваемый вскоре сам пришел в полицию и сдался. Он объяснил свой поступок тем, что сосед якобы «скручивал» показания счетчика. Пострадала и супруга убитого. В СК рассказывали, что между соседями и ранее бывали ссоры. Но дальше словесных перепалок они не заходили. Этот же мужчина пугал прихожан расположенного рядом с домом храма. Была информация, что он — сектант.
Еще одно убийство произошло в ноябре 2023 года в Красноярске. 80-летний мужчина приревновал жену к мертвому соседу и расправился с ней. Мужчина не стал отрицать вину. При этом известно, что между супругами не было постоянных ссор или конфликтов. Они прожили вместе 40 лет. Жили душа в душу вплоть до дня рокового убийства. Незадолго до преступления мужчина перенес инсульт, что могло вызвать изменения в поведении, отмечали в СК.