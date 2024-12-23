Кубань борется с последствиями ЧС: итоги и планы по очистке побережья

Также были опасения по поводу повреждения мешков с собранным мазутом и повторного выброса нефтепродуктов на берег. Для решения этой проблемы Оперативный штаб под руководством замглавы края совместно с Росприроднадзором разрабатывает план по экстренному вывозу и утилизации отходов.