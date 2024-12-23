Кубань борется с последствиями ЧС: итоги и планы по очистке побережья

О ходе ликвидации ЧС на Черноморском побережье рассказал замглавы Кубани Александр Нестеренко. На местах продолжаются активные работы по очистке побережья от мазута, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
С 15 по 22 декабря убрали свыше 17 тысяч тонн загрязненного грунта и очистили около 39 км береговой линии. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что сотрудники МЧС, спасатели и волонтеры продолжают расчистку на пляжах, используя как ручной инвентарь, так и тяжелую технику.
В Темрюкском районе работы велись в береговом секторе от озера Соленое до Бугазской косы, а в Анапе — по трем направлениям, охватывая участки до центральных пляжей. В общей сложности уже вывезли 14,5 тысячи тонн загрязненного грунта для дальнейшей утилизации.
Однако из-за внезапного ухудшения погодных условий 22 декабря, вызванного сильным штормом, уборку пришлось временно приостановить. Александр Нестеренко, заместитель главы Краснодарского края, отметил, что очистка пляжей от нефтепродуктов на паузе до утра из-за сильного волнения моря. Возобновить работы запланировали на утро 23 декабря.
Также были опасения по поводу повреждения мешков с собранным мазутом и повторного выброса нефтепродуктов на берег. Для решения этой проблемы Оперативный штаб под руководством замглавы края совместно с Росприроднадзором разрабатывает план по экстренному вывозу и утилизации отходов.
Вечером 22 декабря на совещании по ликвидации ЧС подвели итоги работы за день.
Александр Нестеренко подчеркнул, что, несмотря на шторм, уборка проводились в интенсивном режиме. Организовали дополнительные пункты выдачи средств индивидуальной защиты, инвентаря, пункты обогрева и дежурства скорой помощи.
Мэр Анапы Василий Швец доложил, что за воскресенье на курорте собрали около 4 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Участвовали 270 единиц техники и около 9,8 тысячи человек.
Предприятия региона продолжают оказывать поддержку в приобретении необходимого оборудования и средств защиты. Кроме того, открыт дополнительный пункт по спасению птиц на улице Мира, 113.
В общей сложности спасли 972 птицы, 890 из которых передали в реабилитационные центры. Краснодарский Сафари-парк принял на лечение 150 пернатых. В Темрюкском районе новых выбросов не наблюдается. Более 500 человек участвовали в расчистке.