Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

По словам Смирнова, он, после того как узнал, что журналист готовит о нем статью о провокации в отношении замначальника пулковской таможни, решил встретиться с Максимовым. «Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал он на допросе.