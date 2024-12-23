Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов сознался в убийстве репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, пропавшего без вести в июне 2004 года. Как сообщает «Фонтанка», сейчас оперативные, следственные, поисковые службы копают лесополосу в Белоострове в поисках тела журналиста.
60-летнего Смирнова, подозреваемого в нескольких убийствах, задержали в мае этого года. По данным 78.ru, полицейским в отставке руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас находится за границей. При этом свою вину задержанный долго отрицал, однако, как пишет «Фонтанка», 18 декабря все же признался в убийстве Максимова.
Так, согласно данным газеты, один из «провокаторов» Смирнова, «подвязанный» на некие СМИ, вышел на Максимова и пригласил поучаствовать в каких-то проектах. Они встретились в доме на Фурштатской, 26. Там ждала засада: Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Смирнов задушил журналиста и увез тело на служебной машине.
«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», — приводит «Фонтанка» выдержку из протокола допроса Смирнова.
По словам Смирнова, он, после того как узнал, что журналист готовит о нем статью о провокации в отношении замначальника пулковской таможни, решил встретиться с Максимовым. «Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал он на допросе.
Смирнов проходит и по другому резонансному делу — убийству директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина в июне 1998 года по дороге на Турухтанные острова. Предполагается, что под видом сотрудников милиции подозреваемые остановили автомобиль гендиректора, в котором также находились его заместитель по кадрам Владимир Сериков и водитель Михаил Петухов. Отвлекая пассажиров, преступники поместили взрывчатку под водительское сидение, а когда машина тронулась, взорвали ее. Директор завода скончался на месте происшествия. Именно в рамках этого дела Смирнова и задержали весной.