В Омске 3-летний ребенок сорвался с аттракциона и сломал позвоночник

Согласно материалам следствия, днем 22 декабря 3-летний мальчик отдыхал вместе с матерью в детском развлекательном центре на улице Гашека. Ребенок играл на верхнем уровне лабиринта, где провалился между сеткой и перекрытием второго уровня. В результате этого юный омич получил травму в виде компрессионного перелома позвоночника.