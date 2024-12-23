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В Омске 3-летний ребенок сорвался с аттракциона и сломал позвоночник

После инцидента следователи завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Омские следователи завели уголовное дело по факту падения ребенка со второго уровня лабиринта в детском развлекательном центре на улице Гашека. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Согласно материалам следствия, днем 22 декабря 3-летний мальчик отдыхал вместе с матерью в детском развлекательном центре на улице Гашека. Ребенок играл на верхнем уровне лабиринта, где провалился между сеткой и перекрытием второго уровня. В результате этого юный омич получил травму в виде компрессионного перелома позвоночника.

По предварительной версии, инструктора по безопасному использования аттракциона не находилось поблизости. Никакого инструктажа с мальчиком проведено не было.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура Ленинского округа организовала проверку.

Как сообщили в ведомстве, на аттракционе отсутствовало крепление, которое должно соединять сетку и каркас лабиринта.

СУ СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до 6 лет колонии.