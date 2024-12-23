ДТП на левобережье под Ростовом спровоцировало дорожный затор

Утром 23 декабря на левобережье под Ростовом-на-Дону собралась внушительная пробка из-за ДТП. Об этом рассказали очевидцы, однако к этому моменту ситуация в районе аварии уже стабилизировалась и проезд снова полностью свободен.
По словам водителей, сложности с проездом утром были на участке от Аксайского моста и почти до садового товарищества «Донское».
Добавим, к 11 часам общая дорожная обстановка в донской столице оценивается в 4 балла. Серьезных затруднений с проездом нет, но небольшие пробки все же сохраняются на Буденновском, Ворошиловском, Большой Садовой, Троллейбусной, Малиновского и Щаденко.