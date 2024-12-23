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В Ленске загорелся супермаркет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в магазине «Светофор» в Ленске в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Горит магазин “Светофор” на улице Дзержинского в городе Ленске. Предварительная площадь пожара — 500 кв. м», — сказали в министерстве.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Его тушат 45 пожарных.

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МЧС