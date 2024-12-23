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СК: толпа цыган избила битами мужчину на автозаправке в Волгоградской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения толпой цыган мужчины на автозаправке в Волгоградской области, передает V102.RU.

Известно, что разъяренная толпа напала с битами и палками на мужчину после того, когда тот отказался пускать их без очереди.

Уточняется, что территориальное подразделение СК РФ незамедлительно организовало проверку, по результатам которой возбуждено дело по ст. 213 УК РФ.

— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В. И. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — рассказали в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

СК