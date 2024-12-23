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В частном доме поселка Сибирцево Приморья заживо сгорела женщина

Специалисты устанавливают причины смертельного пожара в Черниговском округе.

Источник: МЧС РФ

Дознаватели МЧС России устанавливают причину смертельного пожара в Черниговском округе Приморского края. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в региональном ведомстве.

Пожар произошел накануне вечером в поселке городского типа Сибирцево. Загорелся частный дом. В процессе тушения спасатели обнаружили тело 63-летней женщины.

Общая площадь пожара составила около четырех квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют причины и все обстоятельства пожара.

Напомним, 21 декабря в 21:31 в бухте Козьмин в Находкинском городском округе произошло возгорание на краболовном судне, стоящем у причала. Сотрудники потушили возгорание, благо, никто не пострадал.

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