В частном доме поселка Сибирцево Приморья заживо сгорела женщина

Дознаватели МЧС России устанавливают причину смертельного пожара в Черниговском округе Приморского края. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в региональном ведомстве.
Пожар произошел накануне вечером в поселке городского типа Сибирцево. Загорелся частный дом. В процессе тушения спасатели обнаружили тело 63-летней женщины.
Общая площадь пожара составила около четырех квадратных метров.
В настоящее время специалисты выясняют причины и все обстоятельства пожара.
Напомним, 21 декабря в 21:31 в бухте Козьмин в Находкинском городском округе произошло возгорание на краболовном судне, стоящем у причала. Сотрудники потушили возгорание, благо, никто не пострадал.