10 рабочих погибли и травмировались на предприятиях Приморья на прошлой неделе

59-летний слесарь-инструментальщик арсеньевской авиационной компании «Прогресс» и 53-летний судовой маляр «92 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтного завода» во Владивостоке были найдены уже мёртвыми: слесарь скончался в раздевалке цеха, маляр — на рабочем месте. 63-летнему водителю грузового транспорта артёмовской «Дальневосточной Транспортной Компании» стало плохо в диспетчерской, и он скончался, не приходя в сознание.