10 рабочих погибли и травмировались на предприятиях Приморья на прошлой неделе

Три смертельных случая прошлой недели идентичны — сотрудникам стало плохо на рабочих местах, оказать своевременную медицинскую помощь им не успели.
59-летний слесарь-инструментальщик арсеньевской авиационной компании «Прогресс» и 53-летний судовой маляр «92 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтного завода» во Владивостоке были найдены уже мёртвыми: слесарь скончался в раздевалке цеха, маляр — на рабочем месте. 63-летнему водителю грузового транспорта артёмовской «Дальневосточной Транспортной Компании» стало плохо в диспетчерской, и он скончался, не приходя в сознание.
39-летний работник ИП Степанов В. Г., ремонтировавший дымовые трубы в посёлке Сибирцево, погиб в результате падения с высоты.
По факту гибели 51-летнего шахтёра «Дальполиметалла» возбуждено уголовное дело по 217-й статье УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Мужчина получил травмы при обрушении горных масс на руднике «Южный» и умер в автомобиле службы скорой медицинской помощи.
Тяжёлые травмы прошлой недели — это переломы, полученные при различных обстоятельствах.
Так, 55-летний учитель информатики общеобразовательной школы № 70 города Владивостока сломал руку, упав со стремянки. А 35-летний кладовщик ООО «Манчжур — Морская шипчандлерская служба» получил перелом бедренной кости, неудачно споткнувшись.
34-летнему командиру отделения 73-й пожарной части 28-го ОПС по охране Лесозаводского городского округа сломало нос неустановленное лицо, напавшее на командира во время пожарной разведки.
Неуточнённую травму руки получил 44-летний рабочий «Славянского лесного терминала» в Хасанском округе.
Наконец, профсоюзная организация заинтересовалась резонансным инцидентом — нападением медведя на геодезиста в Кировском округе. Уточняется, что пострадавшему работнику 30 лет, он трудился в отделе инженерных изысканий ООО «Геосервис». Напарник молодого человека не пострадал.