Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро

По версии следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции метро «Комсомольская», попросил двух граждан, которые стояли перед ним на одной ступени, уступить место для прохода. В ответ на это 50-летний мужчина сразу же ударил жителя столицы по голове. Когда же потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал брат правонарушителя, нанеся множественные удары. После этого оба злоумышленника скрылись, а пострадавший обратился к сотрудникам полиции за помощью.