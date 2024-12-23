МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу уступить ему проход на эскалаторе, сообщается на сайте МВД Медиа.
По версии следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции метро «Комсомольская», попросил двух граждан, которые стояли перед ним на одной ступени, уступить место для прохода. В ответ на это 50-летний мужчина сразу же ударил жителя столицы по голове. Когда же потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал брат правонарушителя, нанеся множественные удары. После этого оба злоумышленника скрылись, а пострадавший обратился к сотрудникам полиции за помощью.
«Сотрудники полиции установили личность нападавших и задержали по местам проживания в Нижегородской области. Оба подозреваемых в нанесении побоев были доставлены в столицу», — говорится в сообщении.
Заявитель был осмотрен прибывшими на станцию медиками и направлен в больницу, где ему диагностировали телесные повреждения в виде ушибов головы и растяжения шейного отдела позвоночника.
В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). На время расследования обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в ведомстве.