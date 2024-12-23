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В Ростовской области сотрудника ДПС уволили за требование взятки с волонтеров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудник ДПС в Ростовской области уволен из-за подозрений в требовании взятки с волонтеров, перевозивших гуманитарную помощь на незарегистрированном УАЗ в районе пункта пропуска Донецк-Изварино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ и соцсетях появился видеокомментарий волонтеров, которые утверждали, что сотрудники ДПС на пункта пропуска Донецк-Изварино в Ростовской области требовали 5 тыс. Рублей с волонтеров, которые перевозили гуманитарную помощь в ЛНР на незарегистрированном автомобиле УАЗ. Позже в соцсетях также опубликовали видео с извинениями полицейского.

«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что инспектор ДПС, находясь на посту контроля в городе Донецке Ростовской области потребовал и получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. рублей за беспрепятственный проезд автомобиля УАЗ, не зарегистрированного в установленном порядке. Принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности регионального главка полиции, переданы следователям для принятия решения. При подтверждении вины, сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке.