В Ростовской области сотрудника ДПС уволили за требование взятки с волонтеров

Ранее в СМИ и соцсетях появился видеокомментарий волонтеров, которые утверждали, что сотрудники ДПС на пункта пропуска Донецк-Изварино в Ростовской области требовали 5 тыс. Рублей с волонтеров, которые перевозили гуманитарную помощь в ЛНР на незарегистрированном автомобиле УАЗ. Позже в соцсетях также опубликовали видео с извинениями полицейского.