В Ростовской области сотрудника ДПС уволили за требование взятки с волонтеров

Ранее в СМИ и соцсетях появился видеокомментарий волонтеров, которые утверждали, что сотрудники ДПС на пункта пропуска Донецк-Изварино в Ростовской области требовали 5 тыс. Рублей с волонтеров, которые перевозили гуманитарную помощь в ЛНР на незарегистрированном автомобиле УАЗ. Позже в соцсетях также опубликовали видео с извинениями полицейского.
«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что инспектор ДПС, находясь на посту контроля в городе Донецке Ростовской области потребовал и получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. рублей за беспрепятственный проезд автомобиля УАЗ, не зарегистрированного в установленном порядке. Принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности регионального главка полиции, переданы следователям для принятия решения. При подтверждении вины, сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке.