«На первого бобра стал охотиться, так как животное выкорчевывало лилии». Под Миорами мужчина незаконно охотился на бобров, чтобы прокормить собак

Под Миорами мужчина причинил ущерб 25 тысяч, охотясь на бобра ради корма собакам. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Из данных следствия следует, что в октябре 2024 года 62-летний житель Миорского района в искусственном водоеме и реке Аута незаконно добыл трех бобров. Про указанный факт стало известно сотрудникам инспекции охраны животного и растительного мира во время осмотра жилища и построек, которые находятся во дворе дома мужчины.
Сообщается, что на место вызывали следственно-оперативную группу, которая провела осмотр и изъяла как части добытых животных, так и орудия преступления. Называются капкан, веревка, нож. Во время допроса подозреваемый сказал, что на первого бобра начал охотиться, так как животное выкорчевывало лилии, которые были высажены в искусственном водоеме около дома. Когда животное оказалось в ловушке, то мужчина разделал его, а мясо скормил собакам.
«Следующие капканы местный житель уже ставил в реке с целью накормить собак», — уточнили в Следственном комитете.
Удалось установить, что подозреваемый является охотником. Ему было известно о том, что необходимо оформлять лицензию для добычи бобров, однако он этого не сделал. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 4 статьи 282 Уголовного кодекса — незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.
«Вред, причиненный окружающей среде, составил более 25 тысяч рублей», — сообщили в СК.
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