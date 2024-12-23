«На первого бобра стал охотиться, так как животное выкорчевывало лилии». Под Миорами мужчина незаконно охотился на бобров, чтобы прокормить собак

Сообщается, что на место вызывали следственно-оперативную группу, которая провела осмотр и изъяла как части добытых животных, так и орудия преступления. Называются капкан, веревка, нож. Во время допроса подозреваемый сказал, что на первого бобра начал охотиться, так как животное выкорчевывало лилии, которые были высажены в искусственном водоеме около дома. Когда животное оказалось в ловушке, то мужчина разделал его, а мясо скормил собакам.