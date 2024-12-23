В Омской области выросло число отравившихся в загородном отеле в Чернолучье

Напомним, ранее сообщалось о 25 пострадавших.
Как сообщили «СуперОмску» в Минздраве Омской области, новые жалобы были зарегистрированы в субботу, 21 декабря 2024 года.
«В субботу было два новых обращения несовершеннолетних, оба ребенка получили необходимую помощь: один пациент в течение суток получал необходимую помощь в стационаре, затем с улучшением выписан, другой изначально находится на амбулаторном лечении», — пояснили «СуперОмску» в региональном Минздраве.
Напомним, по факту массового отравления людей в загородном отеле в Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, 18 декабря 19 человек, в том числе несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По состоянию на 20 декабря в больнице находились 15 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, у 7 пациентов диагностирована норовирусная инфекция.
При этом региональный Роспотребнадзор провел проверку в отношении ресторана, организующего питание в отеле, по итогам которой сообщил о выявлении ряда нарушений, а также обнаружении у пяти сотрудников ресторана норовирусной инфекции.