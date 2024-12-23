В Омской области выросло число отравившихся в загородном отеле в Чернолучье

По данным следствия, 18 декабря 19 человек, в том числе несовершеннолетние, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По состоянию на 20 декабря в больнице находились 15 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, у 7 пациентов диагностирована норовирусная инфекция.