Мэрия Анапы опровергла сообщения о том, что мешки с мазутом уносит в море

В понедельник, 23 декабря, в очистке пляжа в Анапе участвуют более 6 тыс. добровольцев и 250 единиц техники. Они собирают куски мазута, которые разбросаны волнами по берегу, а также загрязненный песок. По данным МЧС на 22 декабря, в Краснодарском крае очищено около 40 км береговой линии.