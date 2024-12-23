В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН

НОВОСИБИРСК, 23 дек — РИА Новости. Тело бывшего замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области Андрея Андреева обнаружили в коттедже в Ордынском районе региона.
«Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
В правоохранительных органах региона уточнили агентству, что речь идёт об Андрее Андрееве, чье тело было обнаружено в одном из коттеджей.
Андреев известен тем, что в 2010 году был задержан по уголовному делу новосибирского преступного сообщества, возглавляемого Александром Труновым. Фигурантами дела также были бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин и его отец — бывший чиновник правительства Новосибирской области Александр Солодкин-старший.
В 2015 году Новосибирский облсуд приговорил Андреева к 11 годам колонии строгого режима. Затем срок был снижен до семи лет, а в 2016 году бывший сотрудник силовой структуры вышел по УДО.
ФСКН была упразднена в 2016 году, ее функции были переданы в МВД.