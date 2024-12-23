В Омске трёхлетний мальчик травмировал позвоночник на детском аттракционе

В Омской области следственный комитет начал расследование по делу о травме, полученной трёхлетним мальчиком на аттракционе в развлекательном центре. Дело возбуждено по статье, связанной с оказанием услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
По информации следствия, инцидент произошёл 22 декабря, когда подросток находился с матерью в детском центре на улице Гашека. Во время игры в двухуровневом лабиринте мальчик травмировал позвоночник, провалившись между сеткой и перекрытием второго уровня аттракциона. Установлено, что аттракцион обслуживался индивидуальным предпринимателем. Инструктор по безопасности в этот момент отсутствовал, и предварительный инструктаж для посетителей не проводился.
На текущий момент следственные органы проводят обследование места происшествия, изымают документы и опрашивают свидетелей и самого потерпевшего. Следственные действия направлены на выяснение всех деталей произошедшего. По этой статье УК РФ предусмотрено наказание, включая лишение свободы на срок до шести лет.