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Житель Омской области воровал электричество при помощи ружья

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 23 декабря 2024 года, что в отдел по Седельниковскому району обратился представитель энергоснабжающей организации с сообщением о порче счетчика электроэнергии. Как заявляется, заподозрили в этом 43-летнего местного жителя, у которого был долг по оплате за электричество: его дом и производственная территория отключались от энергосетей.

Источник: SuperOmsk.ru

Сотрудниками УУР УМВД России по Омской области установлено, что в одном из гаражей производственного участка фигуранта функционирует «ферма» для майнинга криптовалюты. К оборудованию вел скрытый подземный кабель. Сумма ущерба, причиненного в результате хищения электроэнергии, составила более 7 миллионов рублей, — рассказали в ведомстве.

Как заявляется, при обыске у владельцев и работника промбазы нашли и изъяли 3 единицы оружия и 978 боеприпасов.

Возбуждены уголовные дела по фактам умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Позиция обвиняемых не приводится.