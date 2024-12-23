Житель Омской области воровал электричество при помощи ружья

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 23 декабря 2024 года, что в отдел по Седельниковскому району обратился представитель энергоснабжающей организации с сообщением о порче счетчика электроэнергии. Как заявляется, заподозрили в этом 43-летнего местного жителя, у которого был долг по оплате за электричество: его дом и производственная территория отключались от энергосетей.