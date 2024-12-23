Житель Омской области воровал электричество при помощи ружья

Сотрудниками УУР УМВД России по Омской области установлено, что в одном из гаражей производственного участка фигуранта функционирует «ферма» для майнинга криптовалюты. К оборудованию вел скрытый подземный кабель. Сумма ущерба, причиненного в результате хищения электроэнергии, составила более 7 миллионов рублей, — рассказали в ведомстве.
Как заявляется, при обыске у владельцев и работника промбазы нашли и изъяли 3 единицы оружия и 978 боеприпасов.
Возбуждены уголовные дела по фактам умышленного уничтожения или повреждения имущества, незаконного оборота оружия, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Позиция обвиняемых не приводится.