Трагедия на Амурском мосту в Хабаровске: появились подробности смертельной аварии

По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель автомобиля «Тойота Филдер», следовавший из Еврейской автономной области в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами — «Мицубиси» и «Тойота».
В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка «Мицубиси». Водители обеих столкнувшихся машин — 65-летний мужчина на «Митцубиси» и 42-летний водитель «Тойоты Филдер» — получили травмы. Их госпитализировали.
На место происшествия выехали сотрудники полиции для расследования обстоятельств аварии. Движение по мосту временно ограничено.