Трагедия на Амурском мосту в Хабаровске: появились подробности смертельной аварии

По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель автомобиля «Тойота Филдер», следовавший из Еврейской автономной области в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами — «Мицубиси» и «Тойота».