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Жуткая авария в Молдове: Пострадали пять человек, в их числе трое детей

Жуткое ДТП произошло в Молдове 22 декабря в 17.40.

Источник: агора

На трассе R6 Кишинев-Оргеев-Бельцы автомобиль врезался в машину Дачия, притормозившую на второй полосе.

Пять человек попали в больницу, в том числе, трое детей. Оба водителя были трезвыми.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.