Жуткая авария в Молдове: Пострадали пять человек, в их числе трое детей

На трассе R6 Кишинев-Оргеев-Бельцы автомобиль врезался в машину Дачия, притормозившую на второй полосе.
Пять человек попали в больницу, в том числе, трое детей. Оба водителя были трезвыми.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.
Жуткое ДТП произошло в Молдове 22 декабря в 17.40.
На трассе R6 Кишинев-Оргеев-Бельцы автомобиль врезался в машину Дачия, притормозившую на второй полосе.
Пять человек попали в больницу, в том числе, трое детей. Оба водителя были трезвыми.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.