Почти 30 авиарейсов были задержаны в Уфе

В Уфе на минувшей неделе были задержаны 26 авиарейсов, еще пять не состоялись по независящим от столичного аэропорта обстоятельствам. Об этом сообщила и. о. главы Минтранса республики Любовь Минакова во время оперативного совещания правительства.
Также за последние семь дней в Башкирии произошло 49 ДТП, в которых погибли девять человек, пострадали 55 жителей республики.
Напомним, что ранее стало известно, что 27 декабря в Уфе запустят в техническом режиме движение по Шакшинскому мосту, который был на ремонте с 2023 года.
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