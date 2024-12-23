Почти 30 авиарейсов были задержаны в Уфе

В Уфе на минувшей неделе были задержаны 26 авиарейсов, еще пять не состоялись по независящим от столичного аэропорта обстоятельствам. Об этом сообщила и. о. главы Минтранса республики Любовь Минакова во время оперативного совещания правительства.