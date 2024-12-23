Суд оставил в силе приговор напавшему на Чибиса

Как пояснил в суде адвокат Москаленко, то, что Быданов активно сотрудничал со следствием, может быть зачтено как явка с повинной. При этом, по мнению Москаленко, преступление было раскрыто в «рекордные сроки» благодаря показаниям Быданова.