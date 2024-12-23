Суд оставил в силе приговор напавшему на Чибиса

Сам потерпевший в суде не присутствовал по соглашению сторон. Быданов присутствовал по видеосвязи.
«Оставить приговор… без изменения, ходатайство защиты без удовлетворения», — сказал судья Роман Горасков.
Апелляцию подала сторона защиты, которая считает, что срок наказания может быть снижен, поскольку судья не сочла смягчающим вину обстоятельством то, что Быданов активно способствовал раскрытию и быстрому расследованию преступления. По мнению защитника, срок наказания может быть ниже десяти лет.
Как пояснил в суде адвокат Москаленко, то, что Быданов активно сотрудничал со следствием, может быть зачтено как явка с повинной. При этом, по мнению Москаленко, преступление было раскрыто в «рекордные сроки» благодаря показаниям Быданова.
Гособвинитель возражал против смягчения приговора. По мнению представителя потерпевшей стороны, никаких оснований для снижения срока наказания нет.
«О явке с повинной слышим в первый раз. Полагаем, что суд учел все обстоятельства и счёл, что никакого активного способствования расследованию не было», — сказал адвокат Андрей Спиридонов.
Сам Быданов, выступавший по видеосвязи, ещё раз принес извинения губернатору.
«Если бы можно было вернуть тот вечер, я бы так не поступил», — сказал он.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября признали 43-летнего жителя Апатитов Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 года. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима.
Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.