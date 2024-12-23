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Омские пожарные спасли более 20 человек из горящей четырехэтажки

Пострадали двое жильцов дома, в числе которых один — ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Омске пожарные спасли из горящей четырехэтажки 21 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Четверо жильцов эвакуировались самостоятельно. Пожарные спасли от огня 17 взрослых и 4 детей. Помимо этого, сотрудники МЧС вынесли из одной из квартир два газовых баллона.

Как сообщили спасатели, возгорание произошло в одной из квартир. На тушение огня выехали 32 пожарных и 7 единиц техники.

Дознаватели МЧС устанавливают окончательные причины пожара.

Ранее мы писали, что в Омске пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома. В деревне Зеленое поле под Омском едва не сгорел двухэтажный дом.

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