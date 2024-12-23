Три человека пострадали в ночном ДТП на Нарымской в Новосибирске

В Новосибирске произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Авария произошла 23 декабря в 1:20 в Заельцовском районе. 21-летний водитель за рулем «Ленд Ровер» ехал по улице Нарымская. Около дома № 34к1 он выехал на встречку и врезался в «Ниссан Санни», после чего влетел в «Рено Логан», который стоял на обочине.
В результате ДТП пострадал 37-летний водитель «Ниссана», а также двое мужчин — пассажиров этого автомобиля. Их с травмами доставили в больницу.