Три человека пострадали в ночном ДТП на Нарымской в Новосибирске

Авария произошла 23 декабря в 1:20 в Заельцовском районе. 21-летний водитель за рулем «Ленд Ровер» ехал по улице Нарымская. Около дома № 34к1 он выехал на встречку и врезался в «Ниссан Санни», после чего влетел в «Рено Логан», который стоял на обочине.