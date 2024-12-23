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В Оренбуржье нет превышения ПДК вредных веществ на месте возгорания буровой установки

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере не зафиксировано на месте возгорания буровой установки в Асекеевском районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в МЧС России сообщили о факельном горении на буровой установке вблизи поселка Красногорский. Всего к тушению привлечены 56 человек и 24 единицы техники.

«Экологическую обстановку мониторят специалисты Бузулукской лаборатории обеспечения государственного экологического надзора. На данный момент превышений ПДК не зафиксировано. Мониторинг продолжается», — сообщили в правительстве региона.

Погибших и пострадавших нет. Угроза населенному пункту отсутствует.

По информации пресс-службы, буровая установка находится на Аксютинском нефтяном месторождении, принадлежит ООО «Русланойл». Ликвидация аварии проходит по плану и находится на контроле всех оперативных служб.

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