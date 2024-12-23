В Оренбуржье нет превышения ПДК вредных веществ на месте возгорания буровой установки

Ранее в МЧС России сообщили о факельном горении на буровой установке вблизи поселка Красногорский. Всего к тушению привлечены 56 человек и 24 единицы техники.
«Экологическую обстановку мониторят специалисты Бузулукской лаборатории обеспечения государственного экологического надзора. На данный момент превышений ПДК не зафиксировано. Мониторинг продолжается», — сообщили в правительстве региона.
Погибших и пострадавших нет. Угроза населенному пункту отсутствует.
По информации пресс-службы, буровая установка находится на Аксютинском нефтяном месторождении, принадлежит ООО «Русланойл». Ликвидация аварии проходит по плану и находится на контроле всех оперативных служб.