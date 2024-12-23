В ликвидации ЧС под Анапой участвуют более 10 тысяч человек

Для ликвидации последствий разлива мазута в Анапе привлекли более 10 тыс. человек и 366 единиц техники, из которых 270 спецтранспорт. Соответствующее заявление озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании в местном оперштабе, сообщает мэрия.