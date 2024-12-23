Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик попал под поезд на переезде участка Бейнеу-Кульсары

Водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом.

Источник: пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

АСТАНА, 22 дек — Sputnik. Водитель грузовика пытался проскочить, и машина попала под поезд.

«23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу-Кульсары водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)».

Отмечено, что устройства автоматической переездной сигнализации работали исправно. Следовательно, это был сознательный акт водителя. Предварительная причина произошедшего — нарушение водителем правил дорожного движения.