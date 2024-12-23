Грузовик попал под поезд на переезде участка Бейнеу-Кульсары

АСТАНА, 22 дек — Sputnik. Водитель грузовика пытался проскочить, и машина попала под поезд.
«23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу-Кульсары водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)».
Отмечено, что устройства автоматической переездной сигнализации работали исправно. Следовательно, это был сознательный акт водителя. Предварительная причина произошедшего — нарушение водителем правил дорожного движения.