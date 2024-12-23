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Иномарка насмерть сбила 68-летнего мужчину в Павлове

Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Иномарка насмерть сбила 68-летнего мужчину в городе Павлово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла 22 декабря на улице Аллея Ильича, 12. Автомобиль марки «Toyota RAV4», за рулем которого была 45-летняя женщина, наехал на 68-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по зебре.

В результате столкновения пенсионер скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о том, что водитель «ГАЗели» погиб в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области. Авария произошла 17 декабря на трассе М-7 «Волга».