В Норильске женщина подожгла банкомат

Ранее краевой главк МВД сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама. По предварительным данным, она могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала по телефону с неизвестными. По данному факту также возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.