В Норильске женщина подожгла банкомат

По данным ведомства, очередной случай поджога банкомата произошел на улице Металлургов в Норильске. В отделении банка сработала пожарная сигнализация.
«На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что банкомат подожгла женщина на вид 32−40 лет, одетая в длинную черную куртку и черную шапку, все свои действия она снимала на телефон. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение женщины, устроившей поджог», — говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога или иным общеопасным способом».
Ранее краевой главк МВД сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама. По предварительным данным, она могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала по телефону с неизвестными. По данному факту также возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.