В ФРГ задержан мужчина, угрожавший нападением на рождественской ярмарке

Как пишут Bild, на видео, распространявшемся в TikTok, мужчина заявил, что на ярмарке 25 декабря намерен зарезать каждого, кто «похож на араба или южанина». Он утверждал, что проживет в Бремерхафене. Автора видео установили спустя несколько часов и задержали вечером 22 декабря. Им оказался 67-летний мужчина, сегодня его планируют допросить.