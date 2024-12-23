В ФРГ задержан мужчина, угрожавший нападением на рождественской ярмарке

Как пишут Bild, на видео, распространявшемся в TikTok, мужчина заявил, что на ярмарке 25 декабря намерен зарезать каждого, кто «похож на араба или южанина». Он утверждал, что проживет в Бремерхафене. Автора видео установили спустя несколько часов и задержали вечером 22 декабря. Им оказался 67-летний мужчина, сегодня его планируют допросить.
Вечером 20 декабря на рождественском базаре в Магдебурге в результате наезда на пешеходов погибли четыре женщины, ребенок и около 200 человек пострадали. На следующий день прошло траурное мероприятие в честь жертв трагедии. Виновник случившегося — 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен, проживавший в Германии с 2006 года и известного критикой ислама.