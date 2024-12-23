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В ФРГ задержан мужчина, угрожавший нападением на рождественской ярмарке

Полиция немецкого города Бремерхафен задержала мужчину, угрожавшего напасть с ножом на посетителей рождественской ярмарки. Угрозы поступали в адрес тех, кто «похож на араба или южанина». За пару дней до этого в немецком Магдебурге выходец из Саудовской Аравии влетел в толпу на автомобиле.

Источник: Reuters

Как пишут Bild, на видео, распространявшемся в TikTok, мужчина заявил, что на ярмарке 25 декабря намерен зарезать каждого, кто «похож на араба или южанина». Он утверждал, что проживет в Бремерхафене. Автора видео установили спустя несколько часов и задержали вечером 22 декабря. Им оказался 67-летний мужчина, сегодня его планируют допросить.

Вечером 20 декабря на рождественском базаре в Магдебурге в результате наезда на пешеходов погибли четыре женщины, ребенок и около 200 человек пострадали. На следующий день прошло траурное мероприятие в честь жертв трагедии. Виновник случившегося — 50-летний Талеб аль-Абдулмохсен, проживавший в Германии с 2006 года и известного критикой ислама.