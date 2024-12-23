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Петербурженка сломала нос из-за шлагбаума в Пулково

Шлагбаум неожиданно опустился и ударил женщину по лицу.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай на территории аэропорта Пулково привел 39-летнюю петербурженку в больницу. Как рассказала женщина врачам, ранним утром 23 декабря она подъехала на машине к третьему терминалу аэропорта на втором этаже. Когда она вышла из автомобиля, то автоматический шлагбаум внезапно опустился и ударил ее по лицу. Как итог, у горожанки оказался сломан нос. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Жительница Красносельского района обратилась в больницу. Медики выявили у пациентки закрытый перелом костей носа без смещения отломков. Ей оказали помощь и отпустили домой, — добавил источник.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что 22-летняя девушка повредила голову, упав на скользком тротуаре в Северной столице. Врачи диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа в области затылка.