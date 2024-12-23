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Против экс-мэра Сочи завели дело о взятке «через супругу»

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупном размере, завели новое уголовное дело о взятке. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Источник: Пресс-служба Московского городского суда

Обстоятельства преступления открылись в ходе расследования по другому делу, отметили в МВД.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Взятка представляла собой оказание «услуг имущественного характера» на сумму более 43 млн руб. В ведомстве полагают, что она была сопряжена с вымогательством.

Взамен Копайгородский должен был создать коммерсанту, который дал взятку, благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать «общее покровительство».

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