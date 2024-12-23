Проблема бездомных животных: чиновника из администрации ждет суд в Хабаровске

Более двух миллионов рублей было заплачено за отлов кошек, которые не представляли опасности для людей. В результате нападений бездомных животных пострадали 35 человек, из них восемь — дети. 16 января 2024 года шесть бездомных собак напали на мужчину на улице Айвазовского в Хабаровске. К сожалению, мужчина умер.