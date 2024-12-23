Проблема бездомных животных: чиновника из администрации ждет суд в Хабаровске

Однако чиновник не следил за исполнением контрактов, а бюджет остался неосвоен, об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Более 1400 бездомных собак и более 2700 обращений горожан остались без внимания. У предпринимателя был один работник и одна машина, в городе работал один приют. Отлов был несвоевременным, а стерилизованные животные не проверялись на агрессию.
Более двух миллионов рублей было заплачено за отлов кошек, которые не представляли опасности для людей. В результате нападений бездомных животных пострадали 35 человек, из них восемь — дети. 16 января 2024 года шесть бездомных собак напали на мужчину на улице Айвазовского в Хабаровске. К сожалению, мужчина умер.
Следственные органы провели много работы, допросили свидетелей и потерпевших, изучили документы и экспертизы. Руководство следственного управления провело совещания и приемы граждан. Это привело к изменению законов в регионе и усилению контроля над работой муниципалитета.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.