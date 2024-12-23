В новогоднюю ночь некоторым кафе Башкирии разрешат продавать алкоголь

В Башкирии кафе, расположенным в многоквартирных домах или на прилегающим к ним территориям, запретят реализовывать алкоголь в ночные часы. Исключение сделают лишь в новогоднюю ночь.
Как пояснили в Минпромторге Башкирии, спиртное можно будет наливать в период с 23 часов 31 декабря до 3 часов 1 января. Ресторанов запрет не коснется.
Ограничения вступят в силу 1 марта 2025 года.
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