Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новогоднюю ночь некоторым кафе Башкирии разрешат продавать алкоголь

В Башкирии некоторым кафе разрешат алкоголь только в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии кафе, расположенным в многоквартирных домах или на прилегающим к ним территориям, запретят реализовывать алкоголь в ночные часы. Исключение сделают лишь в новогоднюю ночь.

Как пояснили в Минпромторге Башкирии, спиртное можно будет наливать в период с 23 часов 31 декабря до 3 часов 1 января. Ресторанов запрет не коснется.

Ограничения вступят в силу 1 марта 2025 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.