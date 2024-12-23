На побережье Кубани наблюдают новые выбросы мазута

Об этом сообщили в оперштабе региона.
«Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба — от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 кв. м до 50 кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что повторные выброса мазута были зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.
Специалисты и волонтеры возобновили уборку прибрежной полосы ранним утром понедельника. Ранее работы были приостановлены из-за непогоды. Также продолжается вывоз собранных ранее мешков с загрязненным песком. По данным оперштаба, после ночного шторма они практически не были повреждены.