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В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гараже

В городе Волжском Волгоградской области сгорел гараж с двумя автомобилями на территории частного домовладения, хозяина имущества госпитализировали. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по региону, возгорание началось накануне днем в поселке Краснооктябрьском.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали огонь на площади 84 квадратных метров.

— В результате, огнём были уничтожен блочный гараж, автомобили «УАЗ Патриот» и «Лада Грант», а также обрешетка кровли частного дома, — пояснили в ведомстве.

По информации экстренных служб, мужчина получил множественные ожоги и был госпитализирован в больницу № 25.

— На территории домовладения, расположенного на улице 40 лет Октября, произошла разгерметизация газовых баллонов в автомобилях, в результате чего начался пожар. Возгорание началось в гараже, где 78-летний пенсионер ремонтировал газово-баллонное оборудование. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ожогами I и II степени, — уточнил собственный источник в экстренных службах.

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