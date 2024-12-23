В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гараже

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали огонь на площади 84 квадратных метров.
— В результате, огнём были уничтожен блочный гараж, автомобили «УАЗ Патриот» и «Лада Грант», а также обрешетка кровли частного дома, — пояснили в ведомстве.
По информации экстренных служб, мужчина получил множественные ожоги и был госпитализирован в больницу № 25.
— На территории домовладения, расположенного на улице 40 лет Октября, произошла разгерметизация газовых баллонов в автомобилях, в результате чего начался пожар. Возгорание началось в гараже, где 78-летний пенсионер ремонтировал газово-баллонное оборудование. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ожогами I и II степени, — уточнил собственный источник в экстренных службах.