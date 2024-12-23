Смольный: в Петербурге усиливают безопасность военкоматов, за банкоматы отвечает бизнес

«Ситуация сложная, но контролируемая. Мы усиливаем оборудование специальной аппаратурой. По крайней мере тех зданий и тех помещений, которые относятся к наиболее опасным. Это все военкоматы. Заканчиваем установку везде видеокамер, сигнала реагирования Росгвардии. Стараемся работать с контингентом, в основном это пожилые люди. Всегда остаются возможности, но будем делать и дальше, всё развивать. Те же банки, в случае с банкоматами, — они должны тоже обеспечить безопасность свою. Это сигнал для владельцев, что они должны обеспечить безопасность».