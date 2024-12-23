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В Чистопольском районе ГАЗель столкнулась с грузовиком, один человек погиб

Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу.

Источник: ГИБДД Татарстана

В этот понедельник, 23 декабря на территории Чистопольского района произошла смертельная авария, сообщает ГИБДД Татарстана.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗель выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком Shacman. В результате этого ДТП один пассажир ГАЗели скончался на месте, а водитель большегруза вместе со своим пассажиром получили различные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. В обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.