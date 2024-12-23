Волгоградке грозит колония за убийство гражданского супруга

Накануне в одной из квартир дома, находящегося на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда, было обнаружено тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).