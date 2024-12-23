Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградке грозит колония за убийство гражданского супруга

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне в одной из квартир дома, находящегося на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда, было обнаружено тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выяснилось, что ранение волгоградцу нанесла его гражданская супруга в ходе распития спиртных напитков. Женщина была задержана по подозрению в преступлении. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, сообщает СУ СКР по региону.

В своей вине злоумышленница полностью созналась. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.