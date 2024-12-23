Омичу, подозреваемому в убийстве 15-летней москвички, продлили срок в СИЗО

Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Москвы 41-летний Олег К. останется в СИЗО ещё на два месяца. Как сообщили ngs55.ru в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, суд продлил срок его содержания под стражей до 21 февраля 2025 года.