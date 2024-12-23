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Омичу, подозреваемому в убийстве 15-летней москвички, продлили срок в СИЗО

Ранее он уже был судим.

Источник: СК РФ по Омской области

Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Москвы 41-летний Олег К. останется в СИЗО ещё на два месяца. Как сообщили ngs55.ru в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, суд продлил срок его содержания под стражей до 21 февраля 2025 года.

Школьница пропала в июле 2024 года. Спустя три дня поисков её тело было найдено в районе лодочной станции на улице 3-й Островской. Следствие установило, что мужчина жестоко расправился с девочкой.

Как стало известно ранее, мужчина уже был судим.